Іспанія

Іспанець ще не сказав свого останнього слова в професійному футболі.

Ексзахисник Барселони Жерар Піке може відновити кар'єру гравця, повідомляє Relevo.

Згідно з інформацією джерела, 35-річний футболіст має намір виступати за клуб Андорра. Піке є власником цього клубу.

Однак є кілька нюансів. По-перше, це зарплата Піке. Футболіст вважається зареєстрованим у складі Барселони, а його зарплата становить близько 20 мільйонів євро. По-друге, Андорра не може платити Піке мінімальну зарплату у другому іспанському дивізіоні. Щоб це було можливо, спеціальна комісія Ла Ліги мусить ухвалити відповідне рішення.

Нагадаємо, Піке дискваліфікували на чотири матчі за червону у прощальній грі.