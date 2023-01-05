Україна

Румунський тренер дозволяв бразильцю більше за інших.

Колишній нападник Шахтаря Руслан Фомін розповів деякі цікаві історії свого перебування в Шахтарі. Зокрема він згадав, що тодішній тренер "гірників" Мірча Луческу дуже добре ставився до Франселіно Матузалема, попри дисциплінарні витівки.

"Луческу Матузалема дуже любив. Він його запросив з Брешії. За нього заплатили дуже великі гроші. Навколо нього він будував команду. Дуже сильний легіонер, сильнішого я не зустрічав. Те, що любов до бразильців була – 100%. Матузалем міг порушити дисципліну, були моменти.

Пам'ятаю на зборах в Іспанії він не вийшов на гру з дисциплінарних причин, Луческу назвав склад, а його не було навіть на установці. А на наступний матч він вийшов із капітанською пов'язкою. Пройшло буквально 2-3 дні. Напевно, відбулася між ними розмова", – розповів Фомін в інтерв'ю Профутбол Digital.

Раніше ми писали, що Фомін отримав тренерський диплом категорії В.