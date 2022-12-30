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У десятці найкращих немає жодного представника італійської Серії А.

Іспанське видання Diario Sport на своєму сайті представило свою версію десятки найкращих гравців за підсумками 2022 року.

Також зазначимо, що видання не стало представляти збірну за позиціями чи рейтингом, а просто видало список найкращих гравців.

У топ-10 найкращих потрапили: Тібо Куртуа (Реал, Бельгія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина), Гаві (Барселона, Іспанія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, Англія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Карім Бензема (Реал, Франція), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія).

Таким чином, у списку не представлено жодного футболіста із італійської Серії А.