Англія

Головний тренер "містян" похвалив молодого вихованця клубу.

У четвер, 22 грудня, Манчестер Сіті переграв Ліверпуль у матчі 1/8 Кубка англійської ліги — 3:2. У стартових складах обох команд на полі з'явилися молоді футболісти, і гру своїх юних дарувань вирішив прокоментувати головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Також наставник "манкуніанців" не оминув увагою суперника і фактор чемпіонату світу.

"Після чемпіонату світу та довгого періоду відсутності в іграх обидві команди були неймовірними з високим рівнем та інтенсивністю.

Ліверпуль зараз такий важкий, а коли вони грають добре, вони знищують вас. Якість переходів, які вони роблять, створює моменти. Великий комплімент для гравців, якими вони зіграли проти цієї команди. Інакше грати у такому ритмі та сміливості неможливо.

Це правда, що хлопці, які повернулися після тижневої перерви, трохи втратили, але не дуже. Це складніше для гравців, які були тут і мали відпустку, наприклад, Ерлінга Голанда і Коула Палмера. Вони були блискучими, напруженими і грали справді добре.

Загалом варто сказати, що перший тайм хлопці з Академії грали дуже добре. Я давно бачив гру Ріко Льюїса, йому 17 або 18 років. Те, як він грав із м'ячем і без нього демонструє, що нам пощастило мати цього гравця на наступне десятиліття. Сподіваюся, клуб зможе його прийняти, бо гра, яку він зіграв, була винятковою" — передає слова каталонського спеціаліста видання Sky Sports.

Нагадаємо, у матчі проти Севільї, що відбувся 2 листопада, Льюїс став наймолодшим гравцем Ліги чемпіонів, який забив дебютний гол після свого першого виходу у старті у рамках турніру, хоча він грає на позиції правого захисника. На той момент Ріко залишалося 19 днів до 18-річчя.

Зазначимо, що на Football.ua доступний відеоогляд поєдинку Манчестер Сіті — Ліверпуль.