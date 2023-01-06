Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру АПЛ, що відбувся 5 січня 2023, 22:00.

У матчі 19 туру Англійської Прем'єр-Ліги Ман Сіті на виїзді здобув мінімальну перемогу над Челсі. Вирішальний гол після помилки Кепи забив Ріяд Марез.

Після матчу "містяни" наблизилися на відстань 5 очок до лондонського Арсенала у боротьбі за золото. "Сині" ж наразі — всього десяті.

Відео голів та огляд матчу:

Челсі — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Марез, 64



Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Кулібалі, Сілва, Кукурелья (Голл, 69) — Зієш (Галлагер, 69), Закарія, Ковачич — Стерлінг (Обамеянг, 5, Жиро-Гатчінсон, 68), Гаверц, Пулишич (Чуквуемека, 22).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Аканджі, 46), Стоунз, Аке, Канселу (Льюїс, 46) — де Брюйне, Родрі (Філліпс, 86), Гюндоган — Б. Сілва (Марез, 60), Голанд, Фоден (Гріліш, 60).



Попередження: Ковачич, Кулібалі.