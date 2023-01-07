Англія

Легенду англійського футболу ображали на матчі між МЮ та Евертоном.

У п'ятницю, 6 січня, Манчестер Юнайтед на своєму полі здолав Евертон у рамках 1/32 Кубка Англії — 3:1. Втім, гра запам'яталася далеко не тільки футболом.

Як виявилося, вболівальники "манкунціанців" протягом поєдинку скандували образи на адресу тренера "ірисок" Френка Лемпарда, ображаючи його за період гри у Челсі словами "rent boy" — "хлопчик на побігушках". Такий випадок засудила англійська федерація.

"Ми рішуче засуджуємо використання терміну "хлопчик на побігушках" і ми сповнені рішучості виключити його з нашої гри. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Королівською прокуратурою, а також із підрозділом футбольної поліції Великобританії щодо використання цього терміну.

Частиною нашої роботи у цій сфері було надання відповідним органам влади заяв про вплив від прихильників ЛГБТК+, де детально описано, як вигуки такого характеру впливають на їхній досвід і відчуття причетності до футбольних матчів, щоб отримати більш чітку позицію та розуміння скандувань. Це має бути встановленим.

Ми рішуче виступаємо проти будь-яких форм дискримінації та прагнемо забезпечити, щоб наша гра була безпечним середовищем для всіх, наша гра дійсно охоплює різноманітність і кидає виклик ненависті як на полі, так і поза ним" — підсумувала ФА.

Також з рішучими словами виступив і Манчестер Юнайтед. "Гомофобії, як і всім формам дискримінації, немає місця у футболі. Манчестер Юнайтед пишається нашою різноманітною фанатською базою та роботою, яку ми зробили, щоби зменшити кількість таких випадків, який, на жаль, стався у матчі з Евертоном. Ми продовжуватимемо проводити кампанію за інклюзивність і боротися з дискримінаційними порушеннями як на стадіонах, так і в Інтернеті. Це включає роботу з фанатськими групами, щоб розповісти фанатам про образи, які спричиняє дискримінаційна мова" — підсумував клуб із Олд Траффорд.

Не оминула ситуацію і група ЛГБТК+ прихильників МЮ. "Ми рішуче засуджуємо висміювання Френка Лемпарда за допомогою незаконних і гомофобних скандувань частини наших уболівальників і закликаємо клуб вжити заходів. Ми закликаємо Манчестер Юнайтед зробити все, що в його силах, щоб виявити винних і впоратися з ними якомога рішучішим способом" — передає їхні слова авторитетне видання The Guardian.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко став одним із найгірших гравців матчу.