Англія

Евертон втратив одного з лідерів.

Півзахисник Евертона Алекс Івобі вибув приблизно на три тижні через травму зв'язок гомілковостопного суглоба, отриманої в матчі проти Манчестер Юнайтед (1:3) у п'ятницю. Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Результати сканування в суботу підтвердили травму бічної зв’язки. Нагадаємо, півзахисника Евертона винесли на ношах на початку другого тайму матчу Кубка Англії на Олд Траффорд.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон.