Англія

Найімовірніше, португалець продовжить кар'єру в Англії.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш продовжить кар'єру в Челсі, повідомляє журналіст видання The Athletic Давід Орштейн.

За інформацією джерела, угода не була підписана, але очікується, що "аристократи" заплатять 11 мільйонів євро (9,68 мільйона фунтів стерлінгів) за оренду португальця. Угода не передбачатиме викуп гравця.

Повідомляється, що Фелішем цікавились МЮ та Арсенал, але Жоау вибрав Челсі, тому що йому подобається проєкт лондонського клубу.

На рахунку португальця п’ять голів і три результативні передачі у 20 матчах за Атлетіко в цьому сезоні.

Раніше "сині" підписали форварда Фофану з Мольде та захисника Бадіашіле з Монако.