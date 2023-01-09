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Іспанський фахівець поділився своїми думками після призначення на посаду наставника збірної Португалії.

Головний тренер збірної Португалії Робето Мартінес прокоментував своє призначення на посаду національної команди.

"Я дуже щасливий і радий можливості представляти одну з найкращих національних команд, яка наділена найкращими талантами у світі. У федерації знали, що мене найбільше приваблює саме спортивний проект.

Коли я думаю про свою кар'єру з Бельгією, то за шість із половиною років ми не програвали у 28 іграх на великих турнірах. Це спосіб стати конкурентоспроможним. Португалія завжди повинна хотіти перемагати у всьому, а для цього ви маєте бути сучасною командою з тактичною гнучкістю.

Гра в три чи чотири захисники залежить від гравців, і моя робота, як і робота технічної команди, полягатимуть у тому, щоб вичавити максимум з кожного. Тактична гнучкість дуже важлива. Якщо ми хочемо грати з переходами, ми маємо бути добре структуровані без м'яча та показувати свій талант у роботі з м'ячем. Ми маємо контролювати матчі. Ця тактична гнучкість залежатиме від гравців.

Я не вірю у тактичні схеми. Я вірю в гравців, людей та таланти. Ви повинні бути тактично гнучкими, щоб отримати максимальну віддачу від усього, що є у кожного гравця. Я не адаптую гравців до схем", — наводить слова Мартінеса FootMercato.

Раніше Мартінес прокоментував ситуацію із Кріштіану Роналду.