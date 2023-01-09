У кубковому поєдинку "каноніри" вийдуть на поле у повністю білому комплекті форми.
Гравці Арсеналу, Getty Images
09 січня 2023, 17:50
9 січня відбудеться матч 1/32 Кубка Англії, в якому Оксфорд Юнайтед на своєму полі прийме лондонський Арсенал.
У цьому матчі команда Мікеля Артети використовуватиме спеціальний дизайн ігрового комплекту форми, який виконаний у повністю білому кольорі.
Нова форма присвячена підтримці компанії No More Red, яка спрямована проти злочинів із застосуванням ножів. "Каноніри" вже вдруге використовують подібний комплект на підтримку кампанії, яка стартувала минулого року.
Нагадаємо, матч Оксфорд — Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом.