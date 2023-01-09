Англія

У кубковому поєдинку "каноніри" вийдуть на поле у повністю білому комплекті форми.

9 січня відбудеться матч 1/32 Кубка Англії, в якому Оксфорд Юнайтед на своєму полі прийме лондонський Арсенал.

У цьому матчі команда Мікеля Артети використовуватиме спеціальний дизайн ігрового комплекту форми, який виконаний у повністю білому кольорі.

🚨 Arsenal’s special edition ‘No More Red’ kit, featuring black outlines for the badge & sponsors to make it more visible on television, to be worn away to Oxford United in the FA Cup third round tonight. 🤍 [@ArsenalShirt] #afc pic.twitter.com/Pxyt1w4Ef7 — afcstuff (@afcstuff) January 9, 2023

Нова форма присвячена підтримці компанії No More Red, яка спрямована проти злочинів із застосуванням ножів. "Каноніри" вже вдруге використовують подібний комплект на підтримку кампанії, яка стартувала минулого року.

Нагадаємо, матч Оксфорд — Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом.