9 січня відбудеться матч 1/32 Кубка Англії, в якому Оксфорд Юнайтед на своєму полі прийме лондонський Арсенал.

У цьому матчі команда Мікеля Артети використовуватиме спеціальний дизайн ігрового комплекту форми, який виконаний у повністю білому кольорі.

🚨 Arsenal’s special edition ‘No More Red’ kit, featuring black outlines for the badge & sponsors to make it more visible on television, to be worn away to Oxford United in the FA Cup third round tonight. 🤍 [@ArsenalShirt] #afc pic.twitter.com/Pxyt1w4Ef7