Сума трансферу футболіста становитиме 16 мільйонів євро.
Алекс Морено, Getty Images
10 січня 2023, 15:29
Захисник Бетіса Алекс Морено найближчим часом стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 29-річного іспанця, який коштуватиме англійцям 16 мільйонів євро. Сам футболіст підпише контракт до 2027 року.
Минулого літа в послугах Морено були зацікавлені Фулгем та Ноттінгем Форест.
Цього сезону Морено провів 19 матчів, у яких зробив три результативні передачі.