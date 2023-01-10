Англія

Сума трансферу футболіста становитиме 16 мільйонів євро.

Захисник Бетіса Алекс Морено найближчим часом стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 29-річного іспанця, який коштуватиме англійцям 16 мільйонів євро. Сам футболіст підпише контракт до 2027 року.

Минулого літа в послугах Морено були зацікавлені Фулгем та Ноттінгем Форест.

Цього сезону Морено провів 19 матчів, у яких зробив три результативні передачі.