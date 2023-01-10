Півзахисник зацікавив Вулвергемптон.
Маріо Леміна, getty images
10 січня 2023, 20:28
Півзахисник Ніцци Маріо Леміна може повернутись в англійську Прем'єр-лігу вже в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє видання Foot Mercato, в підписанні гравця зацікавлений Вулвергемптон, який вже зробив пропозицію в розмірі 10 мільйонів євро.
Зазначимо, що Маріо Леміна раніше виступав за Саутгемптон та Фулгем в чемпіонаті Англії.
В цьому сезоні габонський півзахисник відіграв 21 матч на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон і Лос-Анджелес Гелаксі претендують на Іско.