Англія

Півзахисник зацікавив Вулвергемптон.

Півзахисник Ніцци Маріо Леміна може повернутись в англійську Прем'єр-лігу вже в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє видання Foot Mercato, в підписанні гравця зацікавлений Вулвергемптон, який вже зробив пропозицію в розмірі 10 мільйонів євро.

Зазначимо, що Маріо Леміна раніше виступав за Саутгемптон та Фулгем в чемпіонаті Англії.

В цьому сезоні габонський півзахисник відіграв 21 матч на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вулвергемптон і Лос-Анджелес Гелаксі претендують на Іско.