Англія

Іспанський хавбек має декілька напрямків продовження кар'єри.

30-річний півзахисник Іско нещодавно залишив іспанську Севілью, отримавши статус вільного агента. Тепер іспанцю належить вирішити, продовжувати кар'єру в Європі чи відправитись за океан.

Як повідомляє As, п'ятиразовий володар кубку Ліги чемпіонів у складі Реала може продовжити кар'єру у Вулвергемптоні або Лос-Анджелес Гелаксі. Ці клуби проявляють до нього інтерес.

Цього сезону Іско Аларкон провів 19 матчів за андалусійців, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше стала відома причина, через яку керівництво Севільї вирішило розірвати контракт з Іско.