Іспанський хавбек має декілька напрямків продовження кар'єри.
ІСКО, GETTY IMAGES
25 грудня 2022, 17:55
30-річний півзахисник Іско нещодавно залишив іспанську Севілью, отримавши статус вільного агента. Тепер іспанцю належить вирішити, продовжувати кар'єру в Європі чи відправитись за океан.
Як повідомляє As, п'ятиразовий володар кубку Ліги чемпіонів у складі Реала може продовжити кар'єру у Вулвергемптоні або Лос-Анджелес Гелаксі. Ці клуби проявляють до нього інтерес.
Цього сезону Іско Аларкон провів 19 матчів за андалусійців, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.
Раніше стала відома причина, через яку керівництво Севільї вирішило розірвати контракт з Іско.