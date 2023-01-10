Лондонці хочуть підписати захисника.
Педро Порро, getty images
10 січня 2023, 23:46
Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб готовий скласти конкуренцію Тоттенгему в боротьбі за Педро Порро.
У поточному сезоні іспанський захисник зіграв 21 матч, забивши двічі та ще десять разів віддавши гольовий пас.
Варто зазначити, що гравець вже має досвід виступів в Англії за Манчестер Сіті.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем досяг домовленості щодо трансферу Педро Порро.