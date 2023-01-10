Англія

Лондонці хочуть підписати захисника.

Челсі розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб готовий скласти конкуренцію Тоттенгему в боротьбі за Педро Порро.

У поточному сезоні іспанський захисник зіграв 21 матч, забивши двічі та ще десять разів віддавши гольовий пас.

Варто зазначити, що гравець вже має досвід виступів в Англії за Манчестер Сіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем досяг домовленості щодо трансферу Педро Порро.