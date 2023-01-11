Україна

Полтавський клуб розпочав підготовку до другої частини сезону.

Гравці полтавської Ворскли вийшли з відпустки, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ворскляни зібралися у Полтаві і провели своє перше тренування у 2023 році. Найближчими днями футболістів чекає поглиблений медогляд. 20-го січня команда вилітає на свій навчально-тренувальний збір до турецького міста Анталія. Додому "біло-зелені" планують повернутися 25-го лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президента Ворскли Жеваго затримали на гірськолижному курорті у Франції.