Аргентинець може повернутись до АПЛ.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
12 січня 2023, 15:05
Колишній головний тренер Тоттенгема і ПСЖ Маурісіо Почеттіно можеь повернутись до англійської Прем'єр-ліги.
Почеттіно готовий очолити Челсі, якщо йому надійде відповідна пропозиція. Нагадаємо, походу цього сезону Грем Поттер змінив на посаді головного тренера команди Томаса Тухеля, але результати команди від цього не покращились. В разі відставки Поттера, керівники "синіх" мають намір запропонувати посаду Почеттіно.
Раніше Почеттіно сватали на посаду керманича збірної Англії.