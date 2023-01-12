Англія

Аргентинець може повернутись до АПЛ.

Колишній головний тренер Тоттенгема і ПСЖ Маурісіо Почеттіно можеь повернутись до англійської Прем'єр-ліги.

Почеттіно готовий очолити Челсі, якщо йому надійде відповідна пропозиція. Нагадаємо, походу цього сезону Грем Поттер змінив на посаді головного тренера команди Томаса Тухеля, але результати команди від цього не покращились. В разі відставки Поттера, керівники "синіх" мають намір запропонувати посаду Почеттіно.

Раніше Почеттіно сватали на посаду керманича збірної Англії.