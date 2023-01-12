Аргентинець має шанс продовжити кар'єру в АПЛ.
ПАБЛО САРАБІЯ, GETTY IMAGES
12 січня 2023, 20:00
30-річний нападник ПСЖ Пабло Сарабія може продовжити кар'єру в клубі АПЛ, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, в послугах аргентинця зацікавлений аутсайдер АПЛ — Вулвергемптон. Трансфер Сарабії дуже потрібен головному тренеру "вовків" Хулену Лопетегі. Повідомляється, що Вулвз вже зробили першу пропозицію, але каменем спіткання стає ціна на футболіста, адже парижани не готові з ним розлучатися за дешево. Наразі ціна Сарабії складає приблизно 20,00 млн €.
Контракт Пабло з ПСЖ спливає в червні 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко зацікавлений в підписанні Сарабії.