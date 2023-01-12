Тепер футболіст виступатиме в чемпіонаті Азербайджану.
Дієго Каріока, сайт Сумгаїта
12 січня 2023, 18:20
Півзахисник Колоса Дієго Каріока продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану. Бразилець приєднався до Сумгаїту, повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст перейшов в азербайджанський клуб на правах оренди з можливістю продовження угоди.
Нагадаємо, влітку 2022 року Каріока на правах оренди перейшов до угорського Залаегерсега. Він провів у першій частині сезону лише 5 матчів, результативними діями не відзначався.