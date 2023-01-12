Англія

Хорват може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість посилення правого флангу оборони в тому випадку, якщо Аарон Ван-Біссака покине команду.

Як стверджує видання Tuttomercatoweb, "червоні дияволи" звернули увагу на захисника Селтіка Йосіпа Юрановича.

У нинішньому сезоні в активі Юрановича 16 матчів, 1 гол і одна гольова передача у складі Селтіка. У футболці збірної Хорватії на ЧС-2022 його статистика наступна — 6 ігор і один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Моурінью хоче запросити "бронзового" чемпіона світу-2022 Юрановича на проблемне місце в захисті.