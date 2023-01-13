Україна

"Каноніри" дедалі ближче до придбання 22-річного футболіста.

У Арсеналу зростає впевненість, що клуб зможе придбати Михайла Мудрика у це трансферне вікно, повідомляє Standard.

За інформацією джерела, лондонський клуб заплатить близько 68 мільйонів євро за українця, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 85-90 млн.

Наразі головна проблема у структурі виплати бонусів. Шахтар хоче отримати гарантії, що їх буде виплачено під час перебування Мудрика в Арсеналі.

Зазначимо, що також інтерес до Мудрика виявляє Челсі, але сам 22-річний футболіст хоче перейти до складу "канонірів".