Англія

Керманич Брайтона окреслив цілі на сезон.

У 20-му турі АПЛ Брайтон без проблем розібрався з Ліверпулем, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі висловив думку, що його команда здатна пробитися в єврокубки.

"Ми маємо мрію, і ми хочемо працювати ще краще, щоб досягти нашої мети. Звичайно, ми старанно працюватимемо, щоб опинитися в єврокубках", — цитує слова Де Дзербі BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Брайтон — Ліверпуль ви можете на Football.ua.