Англія

Головний тренер "синіх" хотів пояснити українцеві специфіку проєкту, який він будує у лондонському клубі.

Напередодні стало відомо, що лондонський Челсі домовився з Шахтарем про підписання українського вінгера Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро - "синім" вдалося перехопити 22-річного українця в Арсеналу в останній момент, оскільки саме "каноніри" довгий час вважалися головними претендентами на гравця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, кілька днів тому головний тренер Челсі Грем Поттер особисто дзвонив до Мудрика, щоб розповісти йому про проєкт, який він будує в лондонському клубі.

За інформацією джерела, це стало першим кроком до того, щоб перехопити українського вінгера в Арсеналу, оскільки у Челсі чудово розуміли, що трансфер у стан "канонірів" був для Михайла пріоритетом. Сьогодні, 15 січня, 22-річний вінгер пройде медогляд у новому клубі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал пропонував Шахтарю за Михайла Мудрика 95 мільйонів євро (70 мільйонів євро відразу та 25 млн у вигляді бонусів). Також з'являлася інформація, що Шахтар поставив перед українцем ультиматум: або перехід до Челсі, або нікуди. Крім того, у стані "синіх" гарантували Мудрику місце у стартовому складі одразу після трансферу.