Англія

Наставник "синіх" — про невдалі результати.

Головний тренер Челсі Грем Поттер висловив свою думку щодо останніх результатів "аристократів".

"Я думаю, що зараз усі в нашому клубі страждають. Люди шукають відповіді на наші проблеми. Гравці підтримують мене. Вони хочуть працювати краще, ніж зараз, вони хочуть отримати найкращі результати. Ми знаємо про проблеми, які у нас є, і ми не хочемо використовувати їх як виправдання, але вони просто такі, які є.

У нас поганий момент, і ми маємо проблеми. Я думаю, що всі страждають у цей момент. Але у мене є підтримка гравців, а у них моя, і нам просто потрібно продовжувати працювати", — підсумував коуч.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик уже вилетів до Лондона для проходження медогляду та підписання контракту з Челсі, який буде розрахований на сім років.