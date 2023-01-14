Англія

Шахтар таки досягнув угоди з клубом зі столиці Великобританії.

Тільки-но Фабріціо Романо повідомив про погодження трансферу Мудрика з Шахтаря до Челсі, як від нього з'явилися вже й нові подробиці. Схоже, що перехід українця відбудеться дуже скоро.

"Михайло Мудрик вилетить до Лондона найближчими годинами — розуміємо, що сьогодні ввечері він буде у Великобританії, щоби обговорити деталі і пройти медогляд.

Челсі наполягає на довгостроковій угоді і хоче досягти особистих умов після повної домовленості про 100 мільйонів євро" — підсумував авторитетний журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що Арсенал був готовий дати за Михайла 95 мільйонів євро.