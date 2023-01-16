Україна

Перше інтерв’ю з Ярославом Ракицьким після повернення до Шахтаря.

Новий гравець Шахтаря Ярослав Ракицький прокоментував своє повернення в клуб, а також розповів своє ставлення до омолодження складу, Ігора Йовічевіча та висловився щодо цілей клубу.

Про повернення до Шахтаря

"Завжди мріяв повернутися до Шахтаря. Я люблю цей клуб, і моє серце належить лише Шахтарю. Де б я не грав, відданий цьому клубові. Як мене зустріли хлопці? Добре. Треба ще познайомитися з усіма. Сподіваюсь, допоможу їм.

Я розмовляв з Дарійо, учора говорив з тренером – ми один одного зрозуміли. Усе залежить від мене. Попри вік, 33 роки, я досі молодий і докладатиму зусиль, нав’язуватиму тренерові свою кандидатуру, щоб потрапляти до стартового складу".



Про омолодження Шахтаря

"Я дивився майже всі матчі в Лізі чемпіонів, і мені дуже сподобалася гра. Хлопці молоді не бояться, плюс є досвідчені, які допомагають – гарний баланс. І є куди зростати, це не межа. Сподіваюся, з кожним тренуванням і з кожною грою «Шахтар» набиратиме обертів, прямуватиме вперед і домагатиметься своїх цілей".



Про тренерську філософію Ігора Йовічевіча

"Я ще не тренувався в загальній групі, проте всі тактики мені зрозумілі. Слухатиму тренера, заглиблюватимусь в тактику – і, гадаю, розуміння прийде до мене швидко".



Про цілі та амбіції в нинішньому Шахтарі

"Амбіції в Шахтаря одні – завжди бути першим і у єврокубках домагатися гарних результатів. А моє завдання – допомогти команді. Якщо я допоможу команді досягти результату, то радітиму сам, а там уже нехай оцінюють мене інші. Буду грати під 44-м номером", — цитує Ракицького офіційний сайт "гірників".