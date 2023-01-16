Україна

Гравець Шахтаря висловився про збори перед другою частиною сезону.

Хавбек Шахтаря Єгор Назарина прокоментував підготовку команди до другої частини сезону.

"У перші дні першого збору був акцент на тактичну роботу. Наприкінці ми зіграли двосторонній матч. Зараз далі готуємося до гри з Аустрією. У деякі дні у нас два тренування, деякі — по одному. Учора після гри у нас був вихідний.

Сьогодні буде два тренування. Перше вже було це тренажерний зал і після цього робота на полі. Увечері, я думаю, також буде гарна робота. Завтра теж два тренування. Готуємось.

Такі збори потрібні, щоб підготуватися до чемпіонату, до Ліги Європи. Ми готуємось із позитивом, у хорошому настрої. Втома відчувається. Це збори так і має бути", — сказав Назаріна в інтерв'ю Ютуб-каналу Шахтаря.

Раніше стали відомі суперники Шахтаря на зборах.