Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 17 січня 2023 року, 22:00.
Алавес - Севілья, ФК Севілья
18 січня 2023, 10:58
Севілья у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії в гостях здобула мінімальну перемогу над Алавесом з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 48 хвилині результативним ударом відзначився Іван Ракітіч.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Алавес — Севілья в 1/8 фіналу Кубку Іспанії:
Алавес - Севілья 0:1
Гол: Ракітіч, 48.
Алавес: Овоно — Лопес Карбальо (Дуарте 80), Лагуардіа, Абкар — Арройо, Ріоха (Тенас 80), Мойя (Севілья 80), Бальбоа (Бланко 61), Джейсон — Гонсалес, Сілла.
Севілья: Дмитрович — Рекік, Баде, Гудель (Навас 46), Акунья, Монтьєль — Жордан, Ракитич - Сусо (Режес 46), Ламела (Мір 87), Ен-Несірі (Ньянзу 79).
Джерело: MEGOGO