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Карло Ніколіні висловився про перехід Михайла Мудрика в Челсі.

Помічник директора Шахтаря з футболу Карло Ніколіні прокоментував перехід вінгера збірної України Михайла Мудрика до складу лондонського Челсі.

"Мудрик – дуже важливий футболіст, у нього хороші технічні та фізичні якості. Він професіонал, який живе футболом 24 години на добу. Свої якості він проявив роботою та самовіддачею, навіть на рівні Ліги чемпіонів.

Михайло заслужив на цей шанс. Ми бажаємо йому всього найкращого. Раді, що він приєднається до одного з найбільших клубів світу, який виступає в одній з найкращих ліг.

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Шкодуватимемо про його втрату, оскільки сезон триває. Однак продовжимо наполегливо працювати, як це робили завжди.

Цього сезону у нас ніхто не вірив в ЛЧ, але ми натомість добре впоралися та вийшли у Лігу Європи з командою, якої у червні практично не існувало після відходу 15 бразильців. Це велика гордість для мене та усіх нас, адже це означає, що була виконана велика робота", - наводить слова Ніколіні Napoli Mazagine з посиланням на подкаст Santo Catenaccio.

Раніше Сергій Палкін розповів про всі подробиці переходу українця до Челсі.