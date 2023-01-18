Англія

Молодий оборонець може перебратись в Англію.

Захисник Аталанти Джорджо Скальвіні може перебратись на Туманний Альбіон. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, в послугах 19-річного захисника зацікавлений Ліверпуль, який має відчутні проблеми в захисній ланці.

Клуб із Бергамо хоче отримати за свого футболіста близько 40 мільйонів євро.

В цьому сезоні юний італієць провів 15 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що нападник Аталанти Дуван Сапата може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно та вирушити до Евертона.