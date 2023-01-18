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Привід для цього випуску — день народження легендарного тренера.

Сьогодні тренеру, який облисів буквально на наших очах, виповнюється 52 роки. Деякі тренери в такому віці ще ходять у перспективних – той же Сульшер лише на два з невеликим роки молодший – а Гвардіола вже, мабуть, заслужив, щоб його називали великим. В історію футболу він увійшов ще до сорокаліття – і зміг не втратити смак до гри, а стати лише різноманітнішим та цікавішим як фахівець.

Гвардіола настільки успішний, що не знати про нього все, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви правильно відповісти на всі десять питань, пов'язаних з Пепом. Щоб було цікавіше, ми вирішили не зосереджуватись на Гвардіолі виключно як тренерi. Намагайтеся думати, перебирати варіанти – багато запитань можна відповісти, “відсікаючи” неправильні відповіді по однiй.

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