Англія

Вболівальники "гармашів" знайшли винного в провалі на трансферному ринку.

Директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна зізнався, що отримував від фанатів Арсеналу погрозливі повідомлення, які були розлючені трансфером Мудрика у Челсі. Вболівальники зробили Дарійо винним в тому, що Михайло не перейшов до Арсеналу.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian хорват розповів, що деякі повідомлення несли в собі погрози смерті. За їхньою думкою, Срна лобіював трансфер Мудрика саме в Челсі.

Зазначимо, що Михайло Мудрик може дебютувати за лондонський Челсі у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня о 14:30 на стадіоні Енфілд.