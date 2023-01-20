Англія

Уругваєць буде готовий до матчу з "аристократами".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що нападник Дарвін Нуньєс зіграє з Челсі у суботу в рамках АПЛ.

Уругваєць був змушений пропустити матчі проти Брайтона і Вулвергемптона через травму. Сьогодні у Клоппа запитали на пресконференції перед матчем з Челсі, він відповів: "Так".

В цьому сезоні Нуньєс провів 13 матчів в АПЛ і забив 5 голів.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться в суботу, 21 січня. Початок — о 14:30.

Нагадаємо, в матчі Ліверпуль — Челсі може дебютувати Михайло Мудрик.