Англія

Аргентинець може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення лінії нападу в наступне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, англійський гранд звернув увагу на форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Стверджується, що італійці готові продати нападника лише за суму більшу за 100 мільйонів євро.

В цьому сезоні аргентинець провів 26 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився дванадцятьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед націлився на півзахисника дортмундської Боруссії Марко Ройса.