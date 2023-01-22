Англія

Норвежець продовжує феєрити в АПЛ.

У 21-му турі АПЛ Манчестер Сіті приймав Вулвергемптон. Команда Гвардіоли не мала проблем з суперником.

В першому таймі Ерлінг Голанд відкрив рахунок. А у другій половині зустрічі забив ще двічі, довівши кількість голів в чемпіонаті до 25-ти.

Впевнена перемога над "вовками" допомогла "містянам" наблизитись до Арсеналу на відстань двох очок, проте вже ввечері "гармаші" можуть знов відірватись від переслідувача, якщо здолають Манчестер Юнайтед.

Своєю чергою "вовки" залишились на 17-ій сходинці.

Манчестер Сіті — Вулвергемптон 3:0

Голи: Голанд, 40, 50 (з пенальті), 54.