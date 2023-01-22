Італія

Туринцям загрожує суворе покарання.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, УЄФА може виключити Ювентус з єврокубків.

У цьому сезоні команда вилетіла з Ліги чемпіонів і продовжить боротьбу у Лізі Європи. Тому мова йде саме про наступний сезон, якщо туринці зможуть пробиться в єврокубки за підсумками цієї кампанії.

Нагадаємо, що Італійська федерація футболу (FIGC) наклала суворе дисциплінарне покарання у вигляді зняття 15 очок стосовно туринського Ювентуса з приводу результатів розслідування місцевої поліції в справі про фінансові махінації.