Італія

Підопічні Соттіля нарешті здобули три очки в Серії А.

Недільну програму Серії А відкривали матчем Сампдорія — Удінезе на Стадіо Луїджі Ферраріс.

Удінезе володів ініціативою та виглядав сильніше суперника, що і зміг конвертувати в гол наприкінці зустрічі. Героєм матчу став Кінгслі Ехізібуе, який забив єдиний гол на 88-ій хвилині.

Таким чином Удінезе перервав серію без перемог, яка тривала з початку жовтня. Три очки допомогли їм піднятися на сьому сходинку, Сампдорія залишилась в зоні вильоту.

Сампдорія — Удінезе 0:1

Гол: Ехізібе, 88.