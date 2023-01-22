Підопічні Соттіля нарешті здобули три очки в Серії А.
Удінезе, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 15:37
Недільну програму Серії А відкривали матчем Сампдорія — Удінезе на Стадіо Луїджі Ферраріс.
Удінезе володів ініціативою та виглядав сильніше суперника, що і зміг конвертувати в гол наприкінці зустрічі. Героєм матчу став Кінгслі Ехізібуе, який забив єдиний гол на 88-ій хвилині.
Таким чином Удінезе перервав серію без перемог, яка тривала з початку жовтня. Три очки допомогли їм піднятися на сьому сходинку, Сампдорія залишилась в зоні вильоту.
Сампдорія — Удінезе 0:1
Гол: Ехізібе, 88.