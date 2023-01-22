Англія

Іспанський наставник Сіті висловився після вдалого матчу АПЛ.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував розгромну перемогу над Вулвергемптоном в чемпіонаті Англії (3:0).

"Дуже задоволений грою, хоча ми грали всього два з половиною дні тому. Вулверхемптон не лідирує у чемпіонаті, але у другому таймі ми побачили, яка у них якість.

Ми боролися справді добре і забили голи у потрібні моменти у другому таймі Ще одна перемога після нашого тріумфу над Тоттенгемом — важливо було продовжувати в тому ж дусі", — цитує іспанця BBC.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Вулвергемптон дивіться на Football.ua.