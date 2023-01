Власник Евертона Фархад Моширі стримано відповів на питання щодо майбутнього головного тренера "ірисок" Френка Лемпарда.

"Я не можу це коментувати. Це не моє рішення", – сказав Моширі після програного матчу з Вест Гемом (0:2).

13 seconds that should terrify every Evertonian. The club owner & man who owns 94.1% of Everton Football Club (according to Companies House), Farhad Moshiri, just stated that it’s ‘not his decision’ if Lampard should stay as Everton manager.😳 pic.twitter.com/Ht00IYh0m5