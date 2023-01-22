Франция

Головний тренер парижан вирішив дати аргентинцю відпочинок.

ПСЖ на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 1/16 фіналу Кубка Франції, у якому парижани зіграють проти Пейс де Кассель.

У заявці команди Крістофа Галтьє не виявилося нападника Ліонеля Мессі, якому за інформацією RMC Sport надали відпочинок.

Цього сезону Мессі провів 21 матч, у яких забив 13 голів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, матч Пейс де Кассель — ПСЖ відбудеться завтра, 23 січня, о 21:45 за київським часом.