Головний тренер парижан вирішив дати аргентинцю відпочинок.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 19:59
ПСЖ на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 1/16 фіналу Кубка Франції, у якому парижани зіграють проти Пейс де Кассель.
У заявці команди Крістофа Галтьє не виявилося нападника Ліонеля Мессі, якому за інформацією RMC Sport надали відпочинок.
Цього сезону Мессі провів 21 матч, у яких забив 13 голів та віддав 14 результативних передач.
Нагадаємо, матч Пейс де Кассель — ПСЖ відбудеться завтра, 23 січня, о 21:45 за київським часом.