Англія

Іспанець задоволений прогресом команди.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (3:2).

"Емоції, пристрасть. Краще не буває. Ми грали неймовірно, особливо в другому таймі. Ми були зібрані і в той же час сповнені рішучості. Ми ніколи не панікували. Ми завжди вірили, що можемо перемогти. Ми продемонстрували зібраність у штрафному майданчику суперника. М'яч багато разів не йшов у ворота, але, на щастя, наприкінці залетів.

Я не хочу говорити про окремих гравців. Ми взяли м'яч та зробили все можливе. Гравці молоді, але вони впевнені у своїх силах.

Ми заслужили бути там, де ми є через те, як ми граємо. Але є багато речей, які ми можемо значно покращити", — сказав Артета.

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