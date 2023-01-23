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Ан-Наср може стати останнім клубом в кар'єрі португальця.

Саудівський Ан-Наср хоче, щоб Кріштіану Роналду завершив кар'єру у їхньому клубі, повідомляє ESPN.

Контракт португальця із командою діє до 2025 року. На момент закінчення угоди Роналду буде 40 років, тому керівництво клубу вважає, що Кріштіану навряд чи завершить кар'єру в іншій лізі.

За інформацією джерела, Ан-Наср має намір продовжити контракт з португальцем, і зробити його флагманом футболу Саудівської Аравії та всієї Азії.

Нагадаємо, Ан-Наср разом із Роналду мінімально обіграв Аль-Іттіфак.