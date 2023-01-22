Англія

Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Англії, що відбувся 22 січня, о 18:30.

Арсенал у матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед (3:2).

Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Саки та Нкетії, який оформив дубль, забивши переможний гол на останній хвилині основного часу матчу. У складі "червоних дияволів" відзначилися Рашфорд та Мартінес.

Також зазначимо, що у складі "канонірів" весь матч провів український універсал Олександр Зінченко, який отримав середню оцінку від статистичних порталів.

Відео голів та огляд матчу:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:2

Голи: Нкетіа, 23, 90 , Сака, 53 — Рашфорд, 17, Мартінес, 59



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор (Голдінг, 90+3), Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 82).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні (Фред, 71), Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.



Попередження: Вайт — Антоні, Шоу