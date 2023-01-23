Німеччина

Себастьян нарешті поборов рак.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле поділився емоціями від першого офіційного матчу після перемоги над раком.

"Це чудове почуття. Ми перемогли, не вистачило, звичайно, гола, але, сподіваюся, це скоро станеться. Я спілкувався з командою і дуже радий, що тренер дав мені можливість вийти на поле. Є речі важливіші за футбол", — наводить слова Аллера Sky Sport Germany.

Нагадаємо, Боруссія Д знищила Базель у спарингу — Алле забив три голи за сім хвилин.