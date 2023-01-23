Себастьян нарешті поборов рак.
СЕБАСТЬЯН АЛЛЕ, TWITTER.COM/BLACKYELLOW
23 січня 2023, 19:11
Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле поділився емоціями від першого офіційного матчу після перемоги над раком.
"Це чудове почуття. Ми перемогли, не вистачило, звичайно, гола, але, сподіваюся, це скоро станеться. Я спілкувався з командою і дуже радий, що тренер дав мені можливість вийти на поле. Є речі важливіші за футбол", — наводить слова Аллера Sky Sport Germany.
Нагадаємо, Боруссія Д знищила Базель у спарингу — Алле забив три голи за сім хвилин.