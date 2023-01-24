Англія

"Іриски" можуть отримати нового власника.

Британський бізнесмен іранського походження Фархад Моширі виставив Евертон на продаж, повідомляє видання The Guardian.

Стверджується, що власник клуба готовий розглянути пропозиції, що будуть починатися від 500 мільйонів фунтів.

Декілька потенційних покупців вже повідомили про свою зацікавленість. Процесом продажу буде займатись компанія Deloitte.

Зазначимо, що Фархад Моширі придбав клуб у 2016 році.

У 20 матчах АПЛ цього сезону "іриски" здобули лише три перемоги — менше, ніж будь-яка інша команда АПЛ, і зараз займають 19 рядок у турнірній таблиці, випереджаючи тільки Саутгемптон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лемпарда звільнено з посади головного тренера Евертона.