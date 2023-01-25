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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після спарингу з Хебиром.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перший контрольний матч команди на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, в якому криворіжці поступилися болгарському Хебиру (1:2).

"Поразка є поразка. Програли, отже на те є причини. Помилки є, будемо працювати та виправляти їх. На зборах працюємо над великою кількістю завдань. У цьому спарингу я побачив, хто на що здатен на сьогоднішній день. Гравці повинні думати та також аналізувати свої дії самостійно.

У другому таймі дали шанс молодим футболістам. Маю надію, вони передивляться матч та все проаналізують. Так, вони юні, але треба вимагати від себе більшого. Той, хто дивився другий тайм, розуміє, про що я.

Ми не змогли задіяти усіх футболістів. Через те як склалась для нас дорога до Туреччини. Все це далося взнаки: імунітет, акліматизація, застуда. Деякі наші хлопці не витримали такої подорожі та були не готові сьогодні вийти на поле. Сподіваюсь, все це нанадовго.

Але факт є факт: грали не всі. Невдовзі до нас приєднається Дібанго, зараз вирішуються певні візові моменти. В цілому ж дуже інформативна вийшла гра, будемо розбирати її та робити висновки", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що в лютому Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі та Септемврі.