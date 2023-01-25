Англія

31-річний португалець змінить клуб цієї зими.

Захисник Арсеналу Седрік Суареш невдовзі може стати гравцем Фулхема. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Орендну угоду з 31-річним португальцем буде розраховано до кінця нинішнього сезону.

Також зазначається, що "дачники" не будуть мати права на викуп футболіста після закінчення оренди. Усю зарплату виплачуватиме Фулгем.

У нинішньому сезоні Суареш провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 120 хвилин.