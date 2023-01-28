Англія

Керманич Манчестер Сіті розкритикував власного захисника.

Напередодні Манчестер Сіті на власному полі здолав лондонський Арсенал у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії.

Манчестер Сіті — Арсенал 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубку Англії

Після завершення зустрічі головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди та, зокрема, травму центрального захисника Джона Стоунза, який залишив поле незадовго до початку перерви.

"Думаю, що в Стоунза наявні проблеми з підколінним сухожиллям. До сьогоднішньої гри він виявився неготовим, що я побачив ще за першими хвилинами. Можливо, він утомився, навіть не знаю, але він був неготовий. А коли футболіст неготовий до гри, він травмується.

Що ж до суперників, то тепер я знаю, що Арсенал може проводити ротацію за потреби та не втрачати при цьому власну якість. Це допоможе мені підготуватись до гри на Емірейтс. Можливо, і ми щось змінимо в своїй тактиці, а особливо перелік гравців, із яких я буду обирати стартовий склад", — заявив іспанський фахівець.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє в гостях проти лондонського Тоттенгема.