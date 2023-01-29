Відбувся черговий матч англійського кубку.
Сток Сіті - Стівенідж, Getty Images
29 січня 2023, 18:11
У ще одному матчі 1/16 фіналу Кубка Англії Сток Сіті на своєму полі обіграв Стівенідж із рахунком 3:1.
Перемогу "гончарам" принесли забиті м'ячі у виконанні Джейкоба Брауна, Джоша Лорана та Льюїса Бейкера, який реалізував пенальті. У гостей єдиний м'яч забив Джеймі Рід.
Таким чином, Сток Сіті йде до 1/8 фіналу Кубка Англії.
Сток Сіті — Стівенідж 3:1
Голи: Браун, 3, Лоран, 74, Бейкер, 80 (з пенальті) — Рід, 71.