Англія

Перші слова Шона Дайча в якості тренера Евертона.

Новоспечений головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував своє призначення в ліверпульський клуб.

"Хочемо створити команду, яка боротиметься та з гордістю носитиме емблему на футболці. В мене немає ілюзій, я повинен заслужити своє право працювати в цьому клубі тренером.

Треба змусити працювати команду так, як на мою думку їй потрібно працювати для перемог. Я хочу побудувати тут менталітет переможців.

Сподіваюся, завдяки наполегливій роботі мого штабу та гравців ми зможемо повернути вболівальникам пристрасть. Стосунки з фанатами дуже важливі, особливо для мене. Для початку необхідно заряди команду ентузіазмом, щоб вболівальники підхопили цю хвилю. Дати щось, за що можна вчепитися.

Я стикався з цими гравцями, деяких з них знаю особисто, треба змусити їх сяяти. Це задача для мене та штабу. Щоб вони мали свободу для прояву себе, але водночас вносили свою частину в загальну організацію гри для перемоги", — цитує Дайча офіційний сайт клубу.

51-річний фахівець уклав угоду на два з половиною роки. Дайч був без роботи після свого звільнення з Бернлі у квітні 2022 року.