Англія

Португалець незабаром перейде в Баварію.

Захисник Манчестер Сіті вже найближчим часом стане гравцем Баварії на правах орендної угоди.

Як стверджує журналіст Майк Кіган, причиною такого швидкого відходу з команду стала сварка з головним тренером Пепом Гвардіолою.

Відносини між іспанцем та гравцем зіпсувались після інциденту, коли Жоау Канселу висловив невдоволення тим, що не зіграє в старті проти Арсеналу, а також погрожував покинути команду.

Зазначимо, що в цьому сезоні португалець відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія матиме право викупу гравця за 70 мільйонів євро після закінчення сезону.